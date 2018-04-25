default image
Страны ЕС утвердили фонд на 37 млрд для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В города Латвии не будут вводить армию для соблюдения карантина

Подробнее...
default image
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

Подробнее...
default image
Литва просит у СИБ кредит на смягчение последствий коронавирусного кризиса

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: чем больше потратим денег сейчас, тем меньше будет кризис

Подробнее...
default image
А.Палёнис: в Литве не будет нехватки пищевых продуктов

Подробнее...
default image
В РФ к борьбе с коронавирусом привлекут студентов медвузов

Подробнее...
default image
В благодарность медикам сейм Литвы начал заседание аплодисментами

Подробнее...
default image
Сейм Литвы будет решать вопрос ужесточения наказания нарушителям карантина

Подробнее...
default image
Нидерланды: из музея, закрытого на карантин, украдена картина Ван Гога

Подробнее...
default image
Полётов в воздушном пространстве Литвы стало меньше на 70%

Подробнее...
default image
Д. Яунишкиса предлагается назначить главой ДГБ на второй срок

Подробнее...
default image
В Литве выявлены еще 42 случая коронавируса, общее число – 533

Подробнее...
default image
27 случая коронавируса в Литве – тяжелые, сказала главный эпидемиолог

Подробнее...
default image
Трамп объявил о продлении федеральной директивы по социальному дистанцированию до 30 апреля

Подробнее...
default image
Mercedes-Benz предоставит 3D-принтеры для печати медоборудования

Подробнее...
default image
С июля электроэнергия для жителей Литвы может подешеветь

Подробнее...
default image
Заболевшими военными в батальоне НАТО займётся команда хорватских и германских медиков

Подробнее...
default image
В Клайпеде шесть человек вылечились от коронавируса

Подробнее...
default image
Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Страны ЕС утвердили фонд на 37 млрд для борьбы с коронавирусом

Фото из открытых источников

Страны Европейского союза для борьбы с коронавирусом утвердили фонд на 37 млрд евро.

Тем самым они приняли план действий, предложенный Европейской комиссией, который призван смягчить негативные последствия кризиса, сообщает Польское радио.

На прошлой неделе свое согласие по этому вопросу дал Европейский парламент.

Правительства европейских стран также согласились на то, чтобы средства из Фонда солидарности, предназначенного для финансирования негативных последствий стихийных бедствий могли выделяться в случае кризисных ситуаций, связанных со здоровьем людей.

Это дополнительно 800 миллионов евро для каждой страны ЕС на борьбу с коронавирусом.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600