Страны ЕС утвердили фонд на 37 млрд для борьбы с коронавирусом

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Страны Европейского союза для борьбы с коронавирусом утвердили фонд на 37 млрд евро.

Тем самым они приняли план действий, предложенный Европейской комиссией, который призван смягчить негативные последствия кризиса, сообщает Польское радио.

На прошлой неделе свое согласие по этому вопросу дал Европейский парламент.

Правительства европейских стран также согласились на то, чтобы средства из Фонда солидарности, предназначенного для финансирования негативных последствий стихийных бедствий могли выделяться в случае кризисных ситуаций, связанных со здоровьем людей.

Это дополнительно 800 миллионов евро для каждой страны ЕС на борьбу с коронавирусом.