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Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых

Фото pixabay.com

Лето, несмотря на буйство вируса все ближе, а комары и клещи уже готовятся к новому сезону, потирая лапки. Производители инсектицидов планируют новые рекламные кампании, обещая уничтожить на этот раз еще больше насекомых, чем прежде.

И, кажется, что в этом противостоянии человек никогда не победит жужжащих и кусающих тварей, пьющих кровь, пожирающих урожай и заражающих нас неприятными болезнями. Зачем они вообще нужны, эти насекомые? Вот бы мы зажили, исчезни они навсегда с лица земли…

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на popmech.ru, конкретной математической модели перспектив в результате исчезновения всех насекомых на планете нет, но последствия предсказуемы и уже давно рассчитаны. Если коротко, то все живое вымрет. Причем вымирать будет больно и ошеломляющими темпами. По разным оценкам, с учетом развивающихся технологий, биосфере без насекомых отводится от пятидесяти до ста лет, что с точки зрения эволюции означает моментальную смерть.

Насекомые составляют 80% видов живых существ планеты. Да, это с учетом растений. И только 10% из них приносят какой-то вред человеку: распространяют болезни, уничтожают урожай, в конце концов, кусаются. Но даже они участвуют в поддержании сетей питания на Земле. Нет насекомых — нет птиц, амфибий и рептилий, которые ими питаются. Соответственно, скоро погибнут и хищные рептилии, птицы, млекопитающие, которым без насекомых не выжить. Нет насекомых-опылителей — нет растений. А значит, и всех растительноядных существ, включая веганов. Не важно, что ты ешь — все останутся без еды.

В 1948 году швейцарский химик Пауль Мюллер получил Нобелевскую премию «За открытие высокой эффективности дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) как контактного яда». Это был первый и единственный случай в истории, когда ученый получил наивысшую награду за открытие пестицида. Но очень быстро ученые разочаровались в грубом пестициде. С одной стороны он предотвратил эпидемию тифа в Неаполе в 1944 году, а согласно статистике ВОЗ, антималярийные кампании с применением ДДТ спасли пять миллионов жизней. Но помимо этого, пестицид разрушал сложные связи в природе, вместе с условно вредными погубил много полезных насекомых, в том числе опылителей. Оказалось, что яд отравляет растения, теплокровных животных и даже человека, но это уже совсем другая история. Как ни парадоксально, проблема борьбы с вредными насекомыми оказалась гораздо сложнее, чем предполагали изначально, и, убив разом всех «плохих» насекомых, посыпалась биосфера в целом.

Аспирант кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Анастасия Соколова уверена, что без насекомых мы попросту задохнемся: «Допустим, вредителей все-таки нет. Еду сегодня уже можно синтезировать в пробирке, а растения опылять искусственно, хотя это долго и дорого. Уже существуют роботы-опылители, которые призваны помочь стремительно вымирающим пчелам. Они не заменят естественных опылителей, но помогут оттянуть апокалипсис, по сравнению с которым пандемия COVID-19 покажется детским утренником. И даже теоретически невозможно искусственно опылить все растения, как это делают насекомые. А значит, на планете будет сокращаться растительность и, очень скоро нам не будет хватать кислорода».

А что делать с мусором и с трупами? С останками диких живых существ? Ведь насекомые наряду с грибами, червями и бактериями участвуют в разложении органики и частично неорганики. И делают это быстрее всех вышеперечисленных строителей биосферы. Добавим к этому, что болезни не только продолжат распространяться, но это будет происходить гораздо быстрее.

Можно спорить, что отсутствие насекомых приведет к смене рациона насекомоядных животных и птиц. Однако это длительный процесс, который не успеет пройти полностью. Те единичные особи, которые перейдут на растения и мясо, также не будут иметь шансов, ибо не будет достаточно растений, а потом и мяса.

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