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Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

  • Фото BFL/Andrius Ufartas

Турки, строящие в Каунасе стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, во вторник начали голодовку в связи с невыплатой им зарплат.

Профсоюз 1 мая объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском саду обещают голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.

По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7 тыс. до 12 тыс. евро.

«Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с сотрудниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности», — говорится в заявлении профсоюза.

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Ранее сообщалось, что на прошлой неделе около 50 работников, вооружившись плакатами, собрались возле строящегося стадиона, а в начале декабря пятеро турецких рабочих объявили голодовку.

Алай Дедеоглу, заместитель руководителя проекта в Kayi Construction, сказал, что это временная проблема с задержкой денег чуть более чем на месяц.

Каунасский муниципалитет в июне прошлого года подписал договор о реконструкции стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction.

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