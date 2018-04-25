Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

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Турки, строящие в Каунасе стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, во вторник начали голодовку в связи с невыплатой им зарплат.

Профсоюз 1 мая объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском саду обещают голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.

По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7 тыс. до 12 тыс. евро.

«Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с сотрудниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности», — говорится в заявлении профсоюза.