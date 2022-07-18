Суд приостановил процесс банкротства компании Inter RAO Lietuvа

Судебная информационная система Liteko показывает, что решение суда о временных защитных мерах принято 12 июля.

Кредиторы имеют право до 1 августа подать суду отзывы о жалобе Alpig.

Кредиторы 30 июня приняли решение инициировать внесудебное банкротство компании, требования кредиторы должны были подать до 1 августа.

Банкротство было инициировано после того, как в середине марта Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщила об ограниченных возможностях Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае заявила, что не только средства компании, но и ее акции заморожены из-за ее связей с президентом России Владимиром Путиным.

Компания безуспешно пыталась обжаловать в Вильнюсском окружном административном суде решений Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) о включении ее в список попавших под санкции компаний.

22 мая страны Балтии остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок.

Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva.

В конце июня Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы отозвал лицензии на экспорт, импорт электроэнергии и лицензию независимого поставщика электроэнергии у группы Inter RAO Lietuva.

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