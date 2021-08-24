Sun: Елизавета II готова судиться с внуком Гарри и его женой

Британский таблоид Sun со ссылкой на собственные источники пишет, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II приказала помощникам подготовиться к подаче судебного иска, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету.

Источники Sun подчеркивает, что намерения королевы серьезны, по его словам она «раздражена» из-за нападок.

Юристы королевской семьи уже обращаются к юридическими компаниям, специализирующимся на «вопросах клеветы и защиты частной жизни». По всей видимости, главной задачей юристов станет содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.