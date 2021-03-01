Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 243, скончались 7 человек

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 184 тыс. 848 людей, декларировано 139 тыс. 21 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 7645 человек, декларированное число больных составляет 53 тыс. 473.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3253 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6500 смертей.

За минувшие сутки было проведено 3082 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 91 тыс. 539.

Кроме того, за сутки проведено 102 антигенных теста. В целом их выполнено 32 тыс. 884.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,3%.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 164 тыс. 89 человек, обеими дозами – 73 тыс. 103 человека.

В воскресенье исполнился год с того момента как в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом. С тех пор было выявлено 199 тыс. случаев заражения COVID-19, эта болезнь унесла более 3,2 тыс. жизней.