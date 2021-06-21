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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –28, умер 1 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 28 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. 

Это минимальное количество случаев с середины сентября прошлого года. 

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В Литве за выходные было сообщено о 125 новых случаях заражения COVID-19, от этой инфекции умерло 6 человек.  По данным воскресенья, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 68,4 случая.  

За минувшие сутки было проведено 1 тыс. 782 молекулярных теста (ПЦР) и 1 тыс. 581 антигенный теста на COVID-19.   

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 66,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,9%.

За минувшие сутки первую или вторую дозу вакцины получили более 31 тыс. человек. В целом привитых первой дозой в Литве составил около 43,2% населения. 

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