Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 517, зафиксированы 2 смерти

Nuotrauka lrv.lt

За минувшие сутки в Литве было выявлено 517 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 202,1случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3,7%.

За минувшие сутки было сделано 5971 молекулярный тест (ПЦР) и 9784 антигенных теста на COVID-19.