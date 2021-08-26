Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 703, семь человек скончались

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 703 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Трое умерших принадлежали к возрастной группе 70-79, двое были старше 80 лет, один старше 50 и один человек — старше 60 лет.

Все они были либо не привиты, либо привиты не полностью.