Священники Литвы предлагают перенести венчания и крещения

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В связи с угрозой распространения коронавируса Конференция епископов Литвы предлагает отложить запланированные обряды крещения, венчания в храмах, а заказанные мессы будут проводиться.

В распространенной в четверг информации конференции говорится, что уже запланированные венчания планируется перенести на более поздний срок. В противном случае они будут проводиться только в присутствии венчающихся и двух свидетелей.

Похоронные службы будут проводиться без присутствия людей, а обряд будет осуществляться только на кладбище.

Также предлагается отложить крещение до времени истечения карантина. Однако в случае угрозы жизни младенца крещение будет проведено незамедлительно. Этот обряд пройдет только при участии родителей и крестных родителей.

«После отзыва публичных молебен, службы идут без присутствия прихожан. Верующих в этот день призывают выразить свои намерения помолиться дома, включив трансляцию мессы по телевидению, радио, интернету, и приняв духовное причастие», – утверждают епископы.

Храмы сейчас открыты только для частной, неорганизованной молитвы верующих. Не проводятся также принятия исповеди, но священники готовы выслушать отдельных верующих просящих об этом.

Священники будут посещать больных на пороге смерти, но обычные посещения больных прекращены.

Епископы Литвы призывают верующих к ежедневной совместной молитве в восемь часов вечера под звон колоколов храмов страны.

Поскольку в понедельник в Литве объявлен карантин, были отозваны все публичные религиозные службы.