Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси

В семинарии одноклассники прозвали его архиереем, а в духовной академии – патриархом. Хотя в те годы он и не помышлял ни об архиерействе, ни тем паче о патриаршестве. Ну, с архиерейством понятно – был он мальцом скромным, доброжелательным и без карьеристских наклонностей. А о патриаршестве тогда, в 80-х годах XIX века, не только мечтать, просто думать, не приходилось. Не было тогда в России патриарха, а Церковь возглавлял особый государственный коллективный орган – Святейший Правительствующий Синод. Первым патриархом Московским стал Иов в 1589 году. До этого во главе Русской церкви стоял митрополит, подчинявшийся Константинопольскому патриарху. В 1700 году умирает патриарх Адриан, и в течение двадцати одного года митрополит Стефан Яворский в должности местоблюстителя выполняет его обязанности. После этого патриаршество упраздняется, и начинается так называемый синодальный период. Продолжается он почти 300 лет, пока в 1917 году на Поместном соборе не избирают нового главу Русской церкви. Им становится святитель Тихон.

Сын священника Иоанна Беллавина Василий родился 19 (31) января 1865 года в Торопецком уезде на Псковщине. Закончил в уездном городе духовное училище, потом Псковскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1888 году, сразу после академии, он преподает в родной семинарии, а через три года постригается в монахи с именем Тихон. Имя это в переводе с греческого означает «счастье», но в русском сознании его связывают со словом «тихий». Вот в такой народной интерпретации оно очень подходило его носителю. Характер у иеромонаха Тихона был спокойный, доброжелательный и тихий.

А еще через год Тихона переводят в Польшу, в Холмскую семинарию, сначала инспектором, а после ректором. В 1897 году его рукополагают в епископский сан. Тихон возглавляет Люблинское викарианство там же, в Польше. Благодаря мягкости и мудрости он быстро завоевывает любовь и уважение не только среди немногочисленных местных православных, но и католиков и иудеев. Меньше года пробыл там Тихон.

Следующий этап деятельности будущего патриарха связан с Америкой. Его епархия была огромной – от Аляски до Флориды, вся Северная Америка. В это время там создается несколько епископств по инициативе владыки. Под его руководством завершается перевод на английский язык православного богослужения, так как нередки были случаи перехода местного населения в православие. Заслуга в этом во многом принадлежит епископу. Кафедра переносится из Сан-Франциско в Нью-Йорк, создается первый в Америке православный монастырь, открываются семинария и десятки храмов. В 1905 году Тихон становится архиепископом.

В 1907 году — новое назначение. На этот раз он возглавляет одну из старейших кафедр – Ярославскую. А в 1914 году его переводят в Литву. Желающим подробно узнать о деятельности владыки на нашей земле рекомендую книгу Ирины Арефьевой и Германа Шлевиса «Примите меня в свою любовь», которая вышла в 2008 году. В продаже ее найти проблематично, но в монастырской библиотеке она есть.

Развернуться архиепископу Тихону тут не удалось: помешала Первая мировая война. Его принуждают эвакуироваться. С собой в Москву он увозит главные святыни православной Литвы – Жировицкую икону и мощи Виленских мучеников, спасая их тем самым от святотатства оккупантов. Но не может пастырь спокойно сидеть в Москве, когда его стадо находится вдалеке. Он часто выезжает на линию фронта, поближе к своим овцам, служит, нередко под обстрелом, литургии и молебны, окормляет воинов.

В начале 1917 года москвичи избирают Тихона на столичную кафедру. Обычно в России епископы в епархии назначались. Но в ходе Февральской революции в Синоде решили провести своего рода эксперимент: на некоторые кафедры предстоятелей выбирали. Так Тихон, полюбившийся москвичам за время своего вынужденного пребывания в Первопрестольной, стал митрополитом Московским и Коломенским.

А 5 ноября 1917 г. на Всероссийском Поместном Соборе было восстановлено после трехсотлетнего перерыва патриаршество на Руси. И патриархом был избран святитель Тихон. Выборы проходили в два этапа. Сначала трех претендентов выбирали голосованием, а потом тянули жребий. Так глас народа и воля Божия определили свой общий выбор.

По трагичности и количеству испытаний патриаршество Тихона можно сравнить, пожалуй, только с первосвятительством Гермогена, на чью долю выпало возглавлять Церковь в Смутное время. Здесь было все: аресты, заключение, унизительные допросы, суд, репрессии, изъятие церковных ценностей, голод в стране, церковная обновленческая смута. Существует много литературы, посвященной этому периоду в жизни патриарха Тихона. Любознательный и неравнодушный читатель сам сможет ею воспользоваться. Умеющий читать да прочтет. Я же свою задачу вижу не в том, чтобы напичкать вас информацией (да такой возможности формат газеты и не предусматривает), а в том, чтобы заинтересовать и подтолкнуть к самостоятельному овладению ею.

Скончался патриарх Тихон на Благовещение 7 апреля 1925 года. В последний путь провожала его вся страна. Лично проститься со святителем пришло не менее одного миллиона человек. Из воспоминаний очевидцев: «Служба, по установленному чину, началась в 7 ч. утра и продолжалась до наступления темноты. Двери собора были открыты настежь, так что не поместившимся внутри его и стоявшим впереди было слышно богослужение, а пение доносилось и дальше. От вторивших ему передних рядов оно перекатывалось в задние, и пела вся многотысячная толпа. Это было заупокойное служение всенародное. Духовный и молитвенный подъем был так велик, что даже не слышалось плача. Это было не только погребение Патриарха Тихона, но и всенародное его прославление».

Дни памяти патриарха Тихона — (даты по новому стилю) 7 апреля (день смерти), 9 октября (прославление) и 18 ноября (избрание на патриаршество).

1 ноября 1981 года патриарх Тихон был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских Архирейским синодом Русской православной церкви заграницей. 9 октября 1989 года был канонизирован Архиерейским Собором Московского патриархата; стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских. 19 февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей патриарха Тихона. Мощи обычно открыто покоятся в Большом соборе Донского монастыря.

В 1996 в Шальчининкай была построена маленькая церквушечка в честь патриарха Тихона. Это даже не церковь, а молельный дом, таков, по крайней мере, ее официальный статус. С самого основания приход возглавлял отец Феодор Кишкун. Он был и инициатором, и строителем, и создателем прихода. После его смерти в декабре 2009 г. приход возглавляет молодой священник Олег Приставко. В этом сельском храме прихожан немного, на службы собирается человек тридцать-сорок, в большие праздники – до пятидесяти. Престольный праздник в Шальчининкай — 9 октября. Но уже традиционно он переносится на ближайшие выходные. В этом году 4 октября, в пятницу, в 18.00 будет совершено вечернее богослужение с акафистом святителю Тихону и водосвятным молебном, а в субботу в 9.00 – литургия. Приезжайте, это совсем недалеко от Вильнюса. Прихожане и настоятель будут вам рады.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви