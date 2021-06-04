Таможня не дает добро

Мировой рынок уже невозможно представить без межгосударственной интеграции и международного сотрудничества. Но эти тенденции порождают и злоупотребления. Уголовный кодекс обозначал контрабанду как преступление в экономической сфере. Под преступлением понималось незаконное перемещение через государственную границу незадекларированного товара или товара с недостоверным декларированием.
Помимо традиционных для литовских таможенников видов контрабанды, таких, как сигареты, алкоголь, встречаются и необычные виды контрабанды.
В багаже — антиквариат
18 мая таможенники поста Мядининкай проводили проверку багажа гражданина РФ, ехавшего из Беларуси в балтийскую республику, сообщает пресс-служба Таможни Литвы.
Мужчина на своем Nissan Qashquai прибыл на пункт пропуска около 22.00 и сообщил таможенникам, что никаких вещей, подлежащих декларированию, с собой не везет.
Однако после осмотра его багажа сотрудники обнаружили скрытую контрабанду антиквариата — 14 монет и девять наконечников стрел. Нарушителя задержали.
Предметы будут переданы специалистам по культурному наследию, они установят их ценность. По предварительной оценке, наконечники стрел принадлежат к периоду XI-XIII веков и имеют, скорее, восточное происхождение, серебряные и медные монеты представляют собой царские копейки начала XX века, а также монеты из Китая.
Сигареты в древесине
24 мая литовские таможенники задержали на контрольно-пропускном пункте с Беларусью Райгардас (Привалка) контрабандную партию белорусских сигарет почти на 1,4 млн евро. Как сообщила Криминальная служба Таможни Литвы, контрабанда была обнаружена в полуприцепе грузовика DAF, прибывшего из Беларуси в Литву, за рулем находился гражданин Беларуси. Водитель указал, что везет древесину в Германию. «Не секрет, что древесина чаще всего используется для маскировки контрабанды, поэтому было решено проверить транспортное средство», – говорится в сообщении.
Таможенники обнаружили коробки с контрабандными сигаретами – около 400 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims. Стоимость такого груза вместе с обязательными к уплате налогами – около 1,388 млн евро.
Расследование проводит Каунасское отделение Криминальной службы Таможни, им руководит Каунасская окружная прокуратура. В качестве меры пресечения водителю назначен денежный залог.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ