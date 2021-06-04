Таможня не дает добро

В багаже — антиквариат

18 мая таможенники поста Мядининкай проводили проверку багажа гражданина РФ, ехавшего из Беларуси в балтийскую республику, сообщает пресс-служба Таможни Литвы.

Мужчина на своем Nissan Qashquai прибыл на пункт пропуска около 22.00 и сообщил таможенникам, что никаких вещей, подлежащих декларированию, с собой не везет.

Однако после осмотра его багажа сотрудники обнаружили скрытую контрабанду антиквариата — 14 монет и девять наконечников стрел. Нарушителя задержали.

Предметы будут переданы специалистам по культурному наследию, они установят их ценность. По предварительной оценке, наконечники стрел принадлежат к периоду XI-XIII веков и имеют, скорее, восточное происхождение, серебряные и медные монеты представляют собой царские копейки начала XX века, а также монеты из Китая.

Сигареты в древесине

24 мая литовские таможенники задержали на контрольно-пропускном пункте с Беларусью Райгардас (Привалка) контрабандную партию белорусских сигарет почти на 1,4 млн евро. Как сообщила Криминальная служба Таможни Литвы, контрабанда была обнаружена в полуприцепе грузовика DAF, прибывшего из Беларуси в Литву, за рулем находился гражданин Беларуси. Водитель указал, что везет древесину в Германию. «Не секрет, что древесина чаще всего используется для маскировки контрабанды, поэтому было решено проверить транспортное средство», – говорится в сообщении.

Таможенники обнаружили коробки с контрабандными сигаретами – около 400 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims. Стоимость такого груза вместе с обязательными к уплате налогами – около 1,388 млн евро.

Расследование проводит Каунасское отделение Криминальной службы Таможни, им руководит Каунасская окружная прокуратура. В качестве меры пресечения водителю назначен денежный залог.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ