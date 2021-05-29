Телемост двух театров напомнит «Мастера и Маргариту» легендарного режиссера Романа Виктюка

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) совместно с Театром Романа Виктюка (Москва) готовит телемост, посвященный памяти недавно умершего легендарного режиссера Романа Виктюка (1934 – 2020).



«Мы делаем этот проект, телемост двух театров, в память о грандиозном режиссёре Романе Григорьевиче Виктюке. Мы будем использовать весь опыт прошлого карантинного года, когда театры выходили в интернет, и попробовать новый для наших театров формат взаимодействия на расстоянии участников одного действия из разных городов. Актеры из Вильнюса, те, кто играл в спектакле Романа Виктюка, будут читать роли из последней версии инсценировки вместе с актерами Театра Романа Виктюка, новым поколением его учеников», – говорит координатор проекта Евгения Шерменева.



Она предлагает после читки остаться и поговорить о любимом режиссёре, вспомнить его репетиции, способ работы с актерами, его фантазии и мечты в театре. «Потому что в наших сердцах Роман Виктюк навсегда остался праздником духа, ярким магом искусства, незабываемым человеком и безусловно важным режиссером в судьбе двух театров: в Москве и Вильнюсе», – говорит Е. Шерменева.



Впервые к одному из самых сложных для визуализации произведений мировой литературы, любимому многими многомерному, многоплановому тексту Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Роман Виктюк обратился в 1988 году, поставив спектакль в Русском драматическом театре Литвы. Великий текст не отпускал великого режиссера долгие годы, и в 2001 году Виктюк вернулся к нему в совместном проекте Нижегородского ТЮЗа и Нижегородского Театра драмы. А спустя два года именно этот спектакль он перенес на сцену собственного театра, лишь незначительно изменив, исходя из индивидуальности своих артистов.



А вот так Русский драматический театр Литвы 1987 года вспоминает актер Юрий Щуцкий: «В то время театр был в полном порядке. Однако внутри что-то разладилось. Вроде бы, всё хорошо: ставились разнообразные спектакли; аншлаги стали нормой, как и знамёна, и первые места среди театров в Союзе. Но внутри коллектива вдруг возникла какая-то неудовлетворённость, которая разрасталась и не давала покоя. Наверно, это состояние можно назвать внутренним кризисом. Вот тогда в театре вспомнили про Романа Виктюка, уговорили его приехать в Вильнюс. Так в нашем театре появились два новых спектакля, которые украсили репертуар: «Уроки музыки» по пьесе Людмилы Петрушевской и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, в которых он занял своих любимых артистов. В «Мастере» Воланда играл Михаил Евдокимов, Мастера – Владимир Ефремов, Маргариту – Валентина Мотовилова и другие.



Спектакль шёл около десяти лет при полных залах. Но декорация была сложная: двухэтажная. В какой-то момент решили, что она стала опасной, да и вводов было немало. Поэтому в 1997 или 1998 решили его списать».



Во время телемоста роли из «Мастера и Маргариты» будут читать актеры РДТЛ Сергей Зиновьев (Бегемот), Дмитрий Денисюк (Азазелло), Александр Агарков (Воланд), Юрий Щуцкий (Коровьев), Татьяна Гензель (Гелла). Режиссер телемоста из Вильнюса – Владимир Гурфинкель.

Прямую трансляцию 31 мая, в понедельник, в 19.30 можно смотреть в интернете по ссылке https://www.youtube.com/c/KATLZRIGA.