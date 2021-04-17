Telia начинает обновление сети мобильной связи c оборудованием Ericsson

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Телекоммуникационная компания Telia начала внедрять по всей Литве базовые станции мобильной связи Ericsson нового поколения, которые заменят использовавшееся до этой поры оборудование китайской компании Huawei.

В течение трех ближайших лет Telia внедрит около 2 тыс. базовых станций, сообщило предприятие. Компания утверждает, что так ее сети станет более безопасной и будет полностью готова к коммерческой связи 5G.

«Цифровому сообществу уже в ближайшем будущем понадобится еще больше данных и еще более высокая скорость. Мы первыми в Литве внедрили связь 2G, 3G, 4G, а теперь и 5G. С оборудованием Ericsson мы по сути обновляем сеть мобильной связи всех технологий в Литве», — сказал для пресс-релиза глава Telia Lietuva Дан Стрёмберг.

Предприятие утверждает, что во всей сети радиодоступа Telia будет использоваться оборудование Ericsson. С этой компанией Telia в конце прошлого года подписала соглашение о стратегическом партнерстве.

Литовская военная разведка назвала участие Huawei в создании сети 5G фактором риска из-за законов коммунистического Китая, обязывающих компании делиться информацией с властями.