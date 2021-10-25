Telia, Tele2 и Bite будут участвовать в первом аукционе связи 5G

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Три крупнейших оператора мобильной связи Литвы Telia, Tele2 и Bite планируют участвовать в объявленном в понедельник Службой регулирования связи (СРС) первом аукционе связи 5G, трех блоков радиочастот в 700 МГц, подтвердило BNS руководство этих компаний.

С использованием этой частоты в Литве будут внедряться сети мобильной связи нового поколения 5G и предоставляться услуги электронной связи 5G.

По словам главы Bite Lietuva Пранаса Куйсиса, объявление аукциона стало давно ожидавшимся шагом перед началом длительного развития 5G в Литве.

«Вызовов много. Во-первых, частоту 700 МГц обычно называют «частотой покрытия». Она не предоставит тех преимуществ, которых клиенты ожидают от 5G, так как скорости будут очень близки к 4G», – сказал BNS П. Куйсис.

По словам главы Bite, другой вызов – новые требования относительно надежных поставщиков оборудования. Он отметил, что скорость внедрения технологии 5G в Литве будет зависеть и от числа использующего эту технологию оборудования на рынке.

Как говорит руководитель Telia Lietuva Данас Стромбергас, Литва запаздывает с внедрением связи 5G.

«Мы были одними из первых в Европе, кто в 2018 году в реальном времени начали испытания 5G, мы продолжаем их до сих пор. Однако как страна мы одни из последних в Европе, где начнут предоставляться коммерческие услуги 5G. Объявленный аукцион 5G – на самом деле большой прорыв», – сказал BNS Д. Стромбергас.

По его словам, уже сегодня в сети компании действует 250 базовых станций Ericsson, поддерживающих и связь 5G. В общей сложности за два года Telia планирует обновить около двух тысяч станций.

Как сказал Д. Стромбергас, технология 5G – это прежде всего технология интернета вещей, которая еще только обретает свои бизнес-модели.

По словам генерального директора Tele2 для Литвы и стран Балтии Пятраса Масюлиса, объявление аукциона – это последний шаг перед началом реальных работ.

«Мы будем участвовать в аукционе и как только он закончится, будем готовы начать все необходимые работы по развитию сети», – сказал BNS П. Масюлис.

По его словам, при внедрении сети 5G компания будет сотрудничать с Nokia.

Заявки на участие в аукционе регистрируются до 25 января 2022 года.