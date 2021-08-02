Тихановская обратилась к МОК из-за ситуации с белорусской спортсменкой

Светлана Тихановская призвала МОК провести расследование в отношении руководства Национального олимпийского комитета Беларуси.

Кристина Тимановская является доказательством того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник, 2 августа.

Фото KRISTI_TIMANOVSKAYA/INSTAGRAM

Как подчеркнула Тихановская, ни один белорус, покинувший Беларусь, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую или Романа Протасевича.

«Ситуация с Кристиной произошла, когда моя команда возвращалась с визита в США. И я благодарю НАУ (Национальное антикризисное управление — ред.), Белорусский фонд спортивной солидарности и белорусскую диаспору за быструю, скоординированную работу, которая помогла защитить спортсменку от насильственной депортации в тюрьму. Я благодарю МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение убежища для Кристины», — говорит Тихановская.

По словам оппозиционерки, ее команда продолжит работу над тем, чтобы олимпийский комитет обеспечил безопасность всем белорусским спортсменам, так как в любой момент режим может начать против них очередные репрессии.

«Мы призываем исполком Международного олимпийского комитета провести рассмотрение и расследование в отношении руководящего состава НОК (Беларуси — ред.). А чиновников, принимавших эти решения (включая начальника отдела международных отношений НОК Беларуси Василия Юрчика и замдиректора по легкой атлетике Артура Шумака), отстранить в соответствии с правилом 23 Олимпийской Хартии», — подчеркнула Тихановская.

Наконец, оппозиционерка пообещала посодействовать тому, чтобы причастных к попытке похищения Тимановской внесли в санкционные списки.

Напомним, что белорусскую спортсменку пытаются силой вернуть в Минск. Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе. Позже стало известно, что Польша окажет консульскую помощь белорусской спортсменке в Японии.

Вскоре Чехия предложила убежище белорусской спортсменке Тимановской. Прага предложила Кристине Тимановской визу, чтобы спортсменка могла не возвращаться в Минск.

В понедельник стало известно, что ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Ранее Тимановская возмутилась тем, что сборная Белоруссии заявила спортсменку на эстафету 4х400 м. Тимановская, которая участвует только в коротких дистанциях, удивилась – её не проинформировали, что ей придётся впервые в жизни бежать 400 метров.

В ответ на критику спортсменку сняли со всех дистанций и против её воли решили отправить в Минск, однако Тимановская отказалась возвращаться на родину.