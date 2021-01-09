Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем «твиттере», что не собирается присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января.

По традиции, уходящий и избранный президент в день инаугурации вместе едут в президентском лимузине в Капитолий, что подчеркивает мирную передачу власти, напоминает ВВС.

«Отвечая всем, кто интересовался – я не буду присутствовать на инаугурации 20 января», — написал Трамп.

Вице-президент Майк Пенс пока не сообщал о своих планах на 20 января. Его присутствие на инаугурации ожидается.