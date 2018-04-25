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Трамп объявил конец войны с памятниками

Фото facebook/The White House

Попытки протестующих в Соединенных Штатах сносить или осквернять памятники полностью прекратились после подписания президентского исполнительного указа о защите монументов, предусматривающего длительные тюремные сроки, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. 

«После введения очень строгого 10-летнего тюремного заключения для тех, кто совершает акты вандализма в отношении монументов, статуй и так далее, а также после того, как множество людей по всей стране было арестовано, вандализм полностью прекратился. Спасибо!» — заявил глава Белого дома. 

В пятницу Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую. 

Напомним, что массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 

Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), а также мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.

korrespondent.net

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