Трамп пригрозил мерами ВТО

Президент США Дональд Трамп анонсировал принятие мер против ВТО из-за проигрыша Вашингтона в торговом споре Пекину. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

«Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды», — отметил Трамп.

Также он сообщил, что особого доверия к этой организации у него нет.

«Я не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать», — признался глава Белого дома.

Повышение пошлин на импорт китайских товаров в США в 2018 и 2019 годах, инициированное администрацией президента Дональда Трампа, противоречит правилам Всемирной торговой организации. К такому выводу пришла третейская группа ВТО, сообщило информагентство ТАСС.

По мнению арбитров, в соответствии с этим соглашением США не смогли продемонстрировать, что принятые меры являются оправданными. Китай в 2018 году обжаловал в арбитраже ВТО введение пошлин на поставку своих товаров в США.