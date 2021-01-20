Трамп снял запрет на въезд в США из Европы и Бразилии

В предпоследний день своего пребывания в Белом доме Дональд Трамп подписал указ, снимающий запрет на въезд в США из Бразилии и стран Европы, введенный ранее в связи с пандемией коронавируса.
Согласно указу, запрет будет снят с 26 января, и все въезжающие в США должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.
При этом запрет на въезд из Китая и Ирана остается в силе, поскольку эти страны не делились своевременно информацией о коронавирусе и отказались сотрудничать с США в сфере здравоохранения.
Джейн Псаки, пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена, заявила, что в свете пандемии и мутаций коронавируса не время снимать ограничения на международные поездки. Согласно заявлению Псаки, администрация Байдена не снимет 26 января ограничения на въезд в США.NEWSru.com.il