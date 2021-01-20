Трамп снял запрет на въезд в США из Европы и Бразилии

В предпоследний день своего пребывания в Белом доме Дональд Трамп подписал указ, снимающий запрет на въезд в США из Бразилии и стран Европы, введенный ранее в связи с пандемией коронавируса.

Согласно указу, запрет будет снят с 26 января, и все въезжающие в США должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

При этом запрет на въезд из Китая и Ирана остается в силе, поскольку эти страны не делились своевременно информацией о коронавирусе и отказались сотрудничать с США в сфере здравоохранения.