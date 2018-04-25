Трамп утвердил сокращение военных США в Германии

Фото Facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тыс. американских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман в соцсети.

«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе», — отметил он. Напомним, ранее Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тыс.

Свое решение он объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% от ВВП, хотя должен платить 2%. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.

По данным немецких СМИ, Вашингтон заранее не проинформировал Берлин о своем решении.