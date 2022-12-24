Туристы смогут путешествовать без виз и паспортов

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала стандарты, которые позволят туристам путешествовать по миру без бумажных документов — без паспортов и виз.

Организация представила проект «Рекомендуемая практика оцифровки допусков», предназначенный для того, чтобы авиапассажиры могли подтвердить в электронном виде право на въезд в пункт назначения.