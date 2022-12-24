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Туристы смогут путешествовать без виз и паспортов

Фото pexels.com

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала стандарты, которые позволят туристам путешествовать по миру без бумажных документов — без паспортов и виз.

Организация представила проект «Рекомендуемая практика оцифровки допусков», предназначенный для того, чтобы авиапассажиры могли подтвердить в электронном виде право на въезд в пункт назначения.

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Новые правила устранят необходимость в общении с сотрудниками авиакомпаний на стойках регистрации.

Стандарт Digitalisation of Admissibility поможет пассажирам получать в цифровом виде все необходимые разрешения и отправлять их перевозчику заранее. Получив статус «OK to Fly», они смогут избежать проверок документов в аэропорту.

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