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Туризм теряет миллион рабочих мест в день из-за кризиса

Фото pixabay.com

Цифры о влиянии кризиса коронавируса на сектор туризма ухудшаются с каждым днем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), туризм ежедневно теряет миллион рабочих мест по всему миру.

В Испании, которая является одной из основных туристических держав, подсчитано, что без работы останутся 800 000 человек, а потери составят 39 000 миллионов евро. Это с учетом оптимистического сценария, если согласно данным лобби Exceltur туризм восстановится через четыре месяца.

Если и в летний сезон сохранятся меры ограничения, потери могут возрасти до 63 000 миллионов евро.

Согласно данным WTTC, пандемия коронавируса поставила 50 миллионов рабочих мест под «непосредственный риск», а 320 миллионов рабочих мест «столкнулись с последствиями потери бизнеса».

Организация сотрудничает с более чем 75 правительствами, чтобы попытаться найти решения для снижения социального воздействия пандемии в этом секторе. В нем рассматривается, как компании могут получить кредит без процентов и налоговых льгот, которые могут избежать неизбежного краха. Они также призывают к «предоставлению жизненно важных, неограниченных и беспроцентных займов» и «немедленной отмене тарифов и налогов для пассажиров и индустрии туризма» и на один год.

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