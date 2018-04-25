Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании. Правительство в среду приняло решение учредить такую должность в свете подготовки к сотрудничеству с этим государством после Брексита.

В постановлении говорится, что в СК проживает как минимум 200 тыс. граждан Литвы – эта иностранная диаспора является седьмой по численности в стране после англичан, а посольство Литвы получает особенно много просьб правоохранительных органов, связанных с задержанием граждан или помощью в установлении личности.

Подчеркивается, что специальный полицейский атташе сможет напрямую сотрудничать с правоохраной СК, помогать в проверке информации, идентификации лиц и непосредственно участвовать в местных операциях, когда подозреваемыми являются граждане Литвы.

Этот вопрос особенно важен в свете подготовки к сценарию, по которому СК выходит из Евросоюза (ЕС) без соглашения.

«В том случае, если СК выйдет из ЕС без соглашения, у СК больше не останется доступа ко всем сетям правоохраны, информационным системам и базам данных ЕС (Шенгенской информационной системе, EURODAC, ECRIS и др.), оно также больше не сможет быть полноправным членом Европола. По этой причине сильно увеличатся объемы двустороннего сотрудничества литовской полиции с СК», – подчеркивается в документе, подготовленном МВД.

Атташе должен будет обеспечивать гармоничное сотрудничество в предотвращении, расследовании и раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконным распоряжением наркотиками, оружием, взрывчаткой, с легализацией имущества, полученного преступным путем, грабежами.

Министерство указывает, что дополнительных средств для этой должности не понадобится.