У Литвы есть механизмы защиты от негативных инвестиций – глава ДГБ

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литва создала механизмы защиты от прихода негативных инвестиций, утверждает директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

«Литва создала механизмы защиты от прихода к нам негативных инвестиций. По моему глубокому убеждению, ситуация находится под контролем, информация постоянно предоставляется. Литва в безопасности», – заявил он в среду журналистам после заседания Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы (КНБО).

Он сказал, что разведка не видит роста тенденции опасных инвестиций.

Глава ДГБ также сообщил, что, как и указано в оценке угроз нацбезопасности, инвесторы из третьих стран чаще всего хотя учредить компании финансовых технологий, платежей и криптовалюты.

Д. Яунишкис утверждает, что их также интересуют энергетика, информационные технологии, инфраструктура.

ДГБ проводит мониторинг бизнес-климата, обращая наибольшее внимание на инвестиции из России и Китая.

Председатель КНБО, представитель «аграриев» Дайнюс Гайжаускас, в свою очередь, сказал, что Литва должна очертить «красные линии» для небезопасных инвестиций.

Член комитета, представитель оппозиционных консерваторов Лауринас Касчюнас отметил, что такая «красная линия» поможет контролировать риски.

«Нам следует четко определить формулу того, чем является эта «красная линия», где можно контролировать риски, а где просто нужно провести «красную линию» и очень ясно заявить, что это надежные или ненадежные поставщики, есть черный список, есть белый список», – сказал он.

По словам парламентария, одним из наибольших вопросов встающих сейчас и перед Литвой, и перед всем Западным миром, является безопасность и надежность связи 5G.

«Мы получали предложение США подписать декларацию о безопасном предоставлении 5G, также есть предложение Госекретаря США Майка Помео о том, что потоки дипломатической информации должны идти только по безопасным каналам.Декларацию с США подписали Эстония, Латвия, и Польша, мы не подписали, мы также не присоединились к инициативе Помпео», – сказал Л. Касчюнас.

Он выразил надежду на то, что сейм примет рассматриваемые поправки о том, что потенциальные поставщики связи 5G, телекоммуникационные компании должны пройти проверку с точки зрения национальной безопасности.