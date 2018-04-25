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У юристов сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Фото из открытых источников

Рассматриваемые в сейме поправки к закону о налогообложении прибыли банков могут не отвечать закрепленному в Конституции принципу равноправия, указывает оценивший проекты поправок Правовой департамент парламента.

Предлагается ввести 20-процентный тариф налога на прибыль банков, кредитных уний, однако другие учреждения, предоставляющие услуги кредитования – например, компании быстрых кредитов смогут избежать этого налогообложения, поскольку у них нет банковской лицензии, отмечают парламентские юристы.   

«Следует отметить, что согласно доктрине, сформулированной Конституционным Судом, на основе принципа равноправия лиц утверждается формальное равенство всех лиц и императив трактовать всех лиц одинаково», – говорится в выводах департамента. 

Во вторник сейм во втором чтении принял поправку к Закону о налоге на прибыль, которая предусматривает повышение тарифа налога на часть прибыли, которая превышает 2 млн евро, с 15% до 20%.

Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, которую выдвигала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

По мнению юристов сейма, в рассматриваемых поправках «не установлены никакие объективные критерии, по которым будут отбираться налогоплательщики». Парламентские юристы также считают, что с учетом возможного влияния поправок на финансовый сектор страны, по поправкам должно быть получено мнение Банка Литвы (Центробанка). 

Также с учетом правовых актов Евросоюза предлагается обратиться за консультациями в Европейский Центробанк. 

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.

В прошлом году неконсолидированная чистая прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро.

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