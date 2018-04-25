Участники конференции по Ливану выделят более 200 млн евро срочной помощи стране

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Участники состоявшейся 9 августа донорской видеоконференции по Ливану договорились выделить стране в общем более 200 млн евро срочной помощи для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает ТАСС.

«Сейчас в качестве первого шага собрано более 200 млн евро срочной помощи. Только одна Германия дополнительно выделит 20 млн евро, чтобы облегчить огромные страдания, которые сейчас испытывают в Бейруте», — сказал Хайко Маас.

Он также уточнил, что деньги в основном будут направлены агентствам ООН, например, Всемирной продовольственной программе или Международному Красному Кресту. Хайко Маас не исключил дальнейшей помощи стране.

Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы. Число погибших, по последним данным, превысило 150 человек, пострадали около 5 тыс.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.