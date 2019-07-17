Участники «Миссии – Сибирь» отправляются в Казахстан

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В среду участники «Миссии – Сибирь» отправятся с Вильнюсского железнодорожного вокзала в Казахстан.

В десятидневную экспедицию отправляется шестнадцать участников.

Раньше эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам «Миссии – Сибирь» в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, они едут в Казахстан.

Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с все еще проживающими там соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

Проект «Миссия – Сибирь» проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.