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Ученые связывают риск заражения коронавирусом с генетической предрасположенностью человека

Photo by DFID — UK Department for International Development on Foter.com / CC BY

Риск заражения коронавирусной инфекцией и тяжесть вызванного ею заболевания связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека. Об этом рассказал руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов, сообщает ТАСС.

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности ангиотензинпревращающего фермента. Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае — к коронавирусу. Одни к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами», — сказал Михаил Чурносов.

Ангиотензинпревращающий фермент является особым ферментом, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. Следы ангиотензинпревращающего фермента находятся во всех тканях человеческого организма и в крови.

По словам Михаила Чурносова, уже известно, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом. «В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты. Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее — заболеваний, также имеющих генетическую природу. Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета», — рассказал Михаил Чурносов.

Ученый не исключил, что в перспективе в лаборатории молекулярной генетики человека в НИУ БелГУ пройдут исследования о генетической предрасположенности к заражению коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 641156 случаев заражения, выздоровели 403430 человек, умерли 9166.

belta.by

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