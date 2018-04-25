Учёные предсказали катастрофический подъём уровня Мирового океана

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Подъём уровня моря в данном столетии будет более сильным, нежели это считалось раньше. Об этом сообщила международная группа учёных под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Их выводы опубликовал журнал Climate and Atmospheric Science.

Исследователям удалось опросить более ста ведущих авторов научных изданий, которые оценили повышение уровня Мирового океана. Более тысячи статей были проанализированы на эту тему.

Как оказалось, при самом худшем сценарии до конца этого столетия уровень океана может повыситься до 1,3 метра.Через 200 лет он станет выше на 4,3 метра и достигнет отметки 5,6 метров.

Как считают учёные, уровень Мирового океана значительно повысится по причине таяния ледников в Арктике и Гренландии. Замедлить этот процесс сможет только уменьшение выбросов парниковых газов.