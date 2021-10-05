Уголь в Европе подорожал до рекордной отметки

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В Европе цена угля достигла 232,2 доллара за тонну — это рекорд как минимум за 20 лет. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

«Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну (cif Амстердам — Роттердам — Антверпен), достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет. Цена на топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году», — сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что рост цен ускорился в конце сентября из-за стремительного подорожания природного газа и дефицита угля на рынке Европы. Спрос также продолжает расти, так как прибыльность угольной генерации в европейских странах многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС.

«В то же время предложение угля на европейском рынке остается ограниченным, так как основные страны-поставщики твердого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт топлива такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 миллиона тонн», — добавили в Argus.

Теперь потребители в Европе вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где также ощущается нехватка угля, что способствует росту цен. На данный момент импортный уголь стоит в Европе на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа было наоборот.

Напомним, что ранее Forbes спрогнозировал энергетический кризис в Европе. Стремительный переход на экологически чистые источники энергии грозит Европе энергетической катастрофой уже этой зимой, пишет издание.