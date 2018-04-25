Украина откроет границы со всеми соседями, кроме России и Беларуси

Фото Госпогранслужба

Правительство Украины приняло решение открыть 66 международных пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом, работа которых была остановлена для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании в среду, сообщает ТАСС.

«Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией», — сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран названа сложная эпидемическая обстановка.

Принятый проект постановления правительства предполагает возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В начале мая Украина уже открыла пешеходный пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

Киев 7 апреля в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса закрыл все пешеходные переходы на границе, но сохранил работу 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Позже были закрыты еще десять пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей и Румынией.