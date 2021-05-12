Украина продлила карантин до августа

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ТАСС пишет, что власти Украины решили продлить адаптивный карантин в стране до августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что адаптивный карантин — режим, при котором ограничения устанавливает региональная власть отдельно в каждом регионе в зависимости от эпидситуации. При этом министр допустил, что ограничения могут быть смягчены в случае успеха кампании по вакцинации населения, или усилены, если эпидобстановка в стране ухудшится.

До 30 июня на Украине продолжает действовать режим ЧС. Адаптивный карантин был возобновлён с 24 февраля. В минувшие выходные последнюю область — Сумскую — исключили из «красной зоны».

С начала пандемии в стране выявлено 2.122 млн инфицированных, умерли более 46 500 пациентов. По данным на 9 мая, в ходе кампании по вакцинации одну дозу прививки получили 863 643 граждан, две дозы — 446 человек.