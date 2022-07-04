Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Споры о том, «чей борщ» продолжались между РФ и Украиной уже несколько лет. В марте 2021 года Министерство иностранных дел Украины внесло на рассмотрение ЮНЕСКО подготовленное экспертами номинационное досье относительно украинского элемента «Культура приготовления украинского борща». Номинация была включена в очередь на рассмотрение в 2023 году, но начатая Россией война против Украины, по оценкам Организации, создала угрозу этому объекту культурного наследия. Поэтому было принято решение рассмотреть украинскую номинацию на включение в другой перечень — Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны.

Ранее известный украинский повар Евгений Клопотенко провел онлайн-фестиваль борща. Его транслировали в фейсбуке министерства культуры и информационной политики. Представители всех 25 регионов Украины приготовили борщи по рецептам своей семьи. Этот фестиваль внесли в Национальный реестр рекордов, потому что в Украине еще не проводили подобных борщ-флешмобов. Евгений Клопотенко изучил все 25 рецептов и вывел базовую формулу борща.