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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

By Mil.ru, CC BY 4.0, Link

Бывший министр обороны Советского Союза скончался на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

В Москве в возрасте 96 лет умер последний маршал Советского Союза и министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Язов родился в 1924 году, в 1941 году ушел на фронт добровольцем. На войне был дважды ранен, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. После 1945 года продолжал военную карьеру.

В 1987 году был назначен министром обороны СССР. Стал последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза — в 1990 году.

Маршала Дмитрия Язова проводят в последний путь и предадут земле 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

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Напомним, в Литве заочно посадили экс-министра СССР. Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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