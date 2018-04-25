Умерло семь зараженных коронавирусом пациентов Вильнюсской клинической больницы

В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру.

«Зарегистрировано в общей сложности семь смертельных случаев. Умерли пациенты из Отделения внутренних болезней. Все они умерли в клинике Сантарос», — сказала на пресс-конференции в понедельник заведующая Отдела управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

«В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших коронавирусом в Вильнюсской городской клинической больнице», — добавила она.

По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру.

«Готовится письмо в Генпрокуратуру, которое будет отправлено сегодня», — сказала Г. Мегелинскене.

За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.

Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.

НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.

По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность.