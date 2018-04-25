default image
В 2020 году подорожают услуги поставки питьевой воды

Подробнее...
default image
Венгрия начала новый год с критики Евросоюза

Подробнее...
default image
Компания Ignitis договорилась с "Газпромом" об импорте газа в 2020 году

Подробнее...
default image
С 1 января зеленые стрелки на светофорах при горящем красном свете не действуют

Подробнее...
default image
Европу ждет резкое похолодание

Подробнее...
default image
Пенсии в 2020 году: порядок начисления

Подробнее...
default image
Сохранит ли Клайпедский порт лидерство?

Подробнее...
default image
Остробрамская икона

Подробнее...
default image
Как гуляли – веселились, подсчитали …

Подробнее...
default image
День флага Литвы

Подробнее...
default image
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы

Подробнее...
default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Клайпедский Вестник,Новости,Регионы

В 2020 году подорожают услуги поставки питьевой воды

  • Фото www.pixabay.com

Государственная служба по регулированию энергетики (VERT) в одностороннем порядке установила новые цены на услуги поставки питьевой воды и очистки сточных вод для компании Vilniaus Vandenys, которые вступят в силу с 1 февраля 2020 года.

Также были пересчитаны цены на воду для жителей Клайпеды.

Отмечается, что жители Вильнюса, проживающие в многоквартирных домах, будут платить за воду на 17 процентов больше – до 1,12 евро за кубометр, а цена для жителей частных домов составит до 1,06 евро. Для предприятий стоимость услуг по очистке питьевой воды и сточных вод возрастет до 1,10 евро за кубометр. Все цены приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

«Основная причина, почему в 2019 году цены на услуги Vilniaus Vandenys были снижены и теперь восстанавливаются до прежнего уровня, заключается в том, что сверхприбыль, полученная компанией в 2017 году, к 1 февраля 2020 года будет возвращена клиентам», – говорится в сообщении VERT.

реклама

Новые тарифы будут распространяться на всех клиентов компании в Вильнюсском, Швенченском, Шальчининкайском районах, а также в Вильнюсском муниципалитете.

Жители Клайпеды будут платить за услуги поставки питьевой воды и очистки сточных вод на 3,6 процента больше. С потребителей, проживающих в многоквартирных домах, будет взиматься плата в размере 1,43 евро за кубометр (без учета НДС). Абонентская плата не меняется – 1,26 евро в месяц.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600