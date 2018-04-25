В 2020 году подорожают услуги поставки питьевой воды

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Государственная служба по регулированию энергетики (VERT) в одностороннем порядке установила новые цены на услуги поставки питьевой воды и очистки сточных вод для компании Vilniaus Vandenys, которые вступят в силу с 1 февраля 2020 года.

Также были пересчитаны цены на воду для жителей Клайпеды.

Отмечается, что жители Вильнюса, проживающие в многоквартирных домах, будут платить за воду на 17 процентов больше – до 1,12 евро за кубометр, а цена для жителей частных домов составит до 1,06 евро. Для предприятий стоимость услуг по очистке питьевой воды и сточных вод возрастет до 1,10 евро за кубометр. Все цены приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

«Основная причина, почему в 2019 году цены на услуги Vilniaus Vandenys были снижены и теперь восстанавливаются до прежнего уровня, заключается в том, что сверхприбыль, полученная компанией в 2017 году, к 1 февраля 2020 года будет возвращена клиентам», – говорится в сообщении VERT.