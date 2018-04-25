В Африке уже более 400 тысяч зараженных COVID-19

В государствах Африки число случаев заражения COVID-19 превысило 400 тысяч. Скончались 10 126 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в среду, 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (151 209) и Египте (68 311). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2953), ЮАР (2657) и Алжире (912).

Напомним, 23 июня сообщалось о более 300 тысячах инфицированных коронавирусом в Африке. Рост на 100 тысяч произошел менее чем за 10 дней.

Также сообщалось, что ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии COVID-19.