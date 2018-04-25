В армии Литвы — более 100 случаев коронавируса, большее 600 военных — в самоизоляции

Nuotrauka BFL/Mindaugas Kulbis

В Вооруженных силах (ВС) Литвы выявлено более 100 случаев коронавируса, более 600 военнослужащих находится в самоизоляции.

Как сказал BNS в среду офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда, «это не очень большие очаги».

По его словам, больные есть в разных воинских подразделениях ВС Литвы, большое число заболевших наблюдается в Клайпедском, Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском уездах», — сказал представитель литовской армии.

А. Дилда добавил, что во всех воинских подразделениях ограничивается передвижение военнослужащих и транспортных средств между подразделениями помимо необходимого сообщения, ужесточен порядок попадания на территории воинских подразделений, призывников в течение двух ближайших недель не будут отпускать на побывку домой.