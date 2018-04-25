В Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж

Фото BFL/Гедиминаса Савицкаса

С 1 января 2020 года на полгода повысятся пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии.

Отныне белорусские мужчины будут выходить на пенсию с 62 лет, а женщины – с 57. Минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года. Напомним, пенсионный возраст в стране повышается с 2017 года: каждый год с 1 января он прибавляется по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 – для женщин. В Минтруда и соцзащиты уточняют, что более более 2,5 млн человек получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защиты, из них получателей трудовых пенсий – более 2,4 млн человек.

Минимальный страховой стаж растет с 2016 года также на шесть месяцев ежегодно до достижения 20 лет. Это произойдет в 2025 году. До этого, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м – с 10 до 15 лет. В него засчитывается только то время трудовой и иной деятельности, в течение которого уплачивались страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Также с 1 января 2020 года устанавливается доплата к пенсии докторам наук, имеющих ученое звание профессора. Размер доплаты с января составляет 370 белорусских рублей. За установлением доплаты лицу, имеющему на нее право, следует обращаться в пенсионный орган по месту жительства с заявлением, трудовой книжкой и документами, подтверждающими присуждение ученой степени и присвоение ученого звания.