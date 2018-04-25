В Белом доме станут проверять всех на коронавирус

Врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса у всех тех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Начиная с пятницы, все, кто может оказаться в непосредственной близости от президента и вице-президента, будут сдавать тест на коронавирус для предотвращения непреднамеренной передачи вируса», — заявил Дир.

Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в США умерли 1169 человек. На сегодняшний день количество жертв эпидемии в США почти достигло 6 тысяч человек, причем за последние сутки зафиксировали наибольший прирост смертельных случаев.

Накануне сенатор США заявила, что гендиректор ВОЗ «покрывает» Китай, помогая скрывать реальную статистику.