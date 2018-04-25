В больницах Литвы находятся 92 пациента с коронавирусом

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В больницах Литвы сейчас находятся 92 пациента с коронавирусом, 14 из них — в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

«В стационаре находятся на лечении 92 человека, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии — 14, на вентилировании (легких) — 9, с кислородными масками — 24», — сказала журналистам в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). Роланда Лингене.

По ее словам, сейчас в изоляции находится 374 человека, большинство из них (280) — медики.

Она сказала, что сейчас больше всего медиков в самоизоляции — в Клайпедском районе (128).

В Литве во вторник установлено пять новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1428, зарегистрировано 49 смертей, 718 человек выздоровели.