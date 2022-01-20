В Британии решили считать COVID простудой

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В Великобритании коронавирус скоро начнут считать обычной простудой. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает The Telegrahp.

«Наши ученые считают, что волна штамма Омикрон, вероятно, уже достигла пика на национальном уровне», — сказал Джонсон в Палате общин парламента Британии.

По его словам, последние данные указывают на снижение числа случаев заражения коронавирусом. Также снизилось количество пациентов в реанимации. В связи с этим, говорит Джонсон, скоро в Великобритании коронавирус начнут считать обычной простудой.

Кроме того, Джонсон объявил об отмене введенных ранее ограничений — предъявление вакцинных паспортов станет необязательным при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Также отменяется ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях. Будет отменена и рекомендация работодателям об удаленной работе. При этом о возвращении в офис сотрудникам необходимо договариваться со своим нанимателем.

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», — резюмировал Джонсон.

Напомним, что больше половины населения мира полностью привито от COVID-19. В некоторых регионах показатель вакцинации от коронавируса до сих пор находится на очень низком уровне, констатируют в ВОЗ.