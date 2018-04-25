В Буньоле прошли томатные бои

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22 тысячи участников. 145 тонн помидоров. Сотни полицейских, следящих за порядком. В Буньоле прошла 74 по счету Томатина…

Томатина, в 2002 году получившая статус праздника международного туристического значения, зародилась 29 августа 1945 года, когда во время драки группа молодежи пустила в ход томаты, и с тех пор эта сцена ежегодно повторяется каждую последнюю среду августа.

Необычная битва в Буньоле имеет собственные правила. Так, бросать друг в друга можно только предварительно сдавленные руками томаты, и после запуска полуденной ракеты «овощную войну» необходимо прекратить. Кроме того, гости должны следовать указаниям сотрудников службы безопасности.

Организаторы рекомендуют посетителям праздника принимать простые превентивные меры: проявлять осторожность при приближении грузовиков с томатами, использовать очки для плавания во избежание попадания томатного сока в глаза и надевать закрытую обувь, а не шлепанцы.

Проносить с собой бутылки и твердые предметы в место проведения битвы запрещено, равно как и рвать на себе футболки и бросаться ими.

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