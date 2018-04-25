TOP,Сегодня в мире

В Буньоле прошли томатные бои

Автор: Graham McLellan from London, UK — 00690016, CC BY 2.0, Ссылка

22 тысячи участников. 145 тонн помидоров. Сотни полицейских, следящих за порядком. В Буньоле прошла 74 по счету Томатина…

Томатина, в 2002 году получившая статус праздника международного туристического значения, зародилась 29 августа 1945 года, когда во время драки группа молодежи пустила в ход томаты, и с тех пор эта сцена ежегодно повторяется каждую последнюю среду августа.

Необычная битва в Буньоле имеет собственные правила. Так, бросать друг в друга можно только предварительно сдавленные руками томаты, и после запуска полуденной ракеты «овощную войну» необходимо прекратить. Кроме того, гости должны следовать указаниям сотрудников службы безопасности.

Организаторы рекомендуют посетителям праздника принимать простые превентивные меры: проявлять осторожность при приближении грузовиков с томатами, использовать очки для плавания во избежание попадания томатного сока в глаза и надевать закрытую обувь, а не шлепанцы.

Проносить с собой бутылки и твердые предметы в место проведения битвы запрещено, равно как и рвать на себе футболки и бросаться ими. 

Noticia.ru

Последние новости

default image
Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений"

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

Подробнее...
default image
Спикер В. Пранцкетис поддерживает изучение влияния России на политическую систему Литвы

Подробнее...
default image
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Подробнее...
default image
Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Подробнее...
default image
Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Подробнее...
default image
В Буньоле прошли томатные бои

Подробнее...
default image
Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве

Подробнее...
default image
В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

Подробнее...
default image
Зеленский предложил сократить количество депутатов Рады

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: для решения проблемы бедности необходимо увеличить базовую пенсию

Подробнее...
default image
Итальянские власти вновь запретили заход в порты страны судну со спасенными мигрантами

Подробнее...
default image
С.Якелюнас предлагает создать европейский надзорный орган финансовых услуг

Подробнее...
default image
Китайцы, спровоцировавшие конфликт во время митинга в поддержку Гонконга, оштрафованы

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский высказались за проведение саммита в "нормандском формате"

Подробнее...
default image
Г. Грушас: служба литовцев в секретариате Ватикана – большая честь для нации

Подробнее...
default image
В Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам

Подробнее...
default image
Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу

Подробнее...
default image
Премьер Сквярнялис не намерен создавать политическую партию

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600