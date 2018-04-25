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TOP,Новости,Регионы,Экономика

В бюджеты государства и самоуправлений в этом году сверх плана поступило 196 млн евро

  • Фото из открытых источников

Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы в январе-ноябре составили 9,676 млрд евро – на 2,6% (248,6 млн евро) больше, чем планировалось, сообщает Министерство финансов.

Доходы госбюджета составили 7,861 млрд евро – на 1,3% (100,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления налогов в госбюджет в этом году составили 7,248 млрд евро и были на 0,6% (45,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 3,498 млрд евро – на 1,5% (53 млн евро) меньше, чем планировалось. За все подакцизные товары в этом году получено 1,373 млрд евро – на 1,2% (17,4 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.

Налога на прибыль поступило 610,7 млн евро – на 3,3% (19,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в январе — ноябре составили 2,977 млрд евро – на 5%  (141,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро.

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