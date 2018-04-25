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В Чехии разрисовали Карлов мост

Фото twitter

На одной из главных исторических достопримечательностей Праги — средневекового Карлова моста через реку Влтава злоумышленники совершили акт вандализма — оставили граффити на одной из несущих опор моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Виолету Сиржиштеву.

В соцсетях разместили фотографии, на которых видно, что на несущей конструкции моста сделана надпись: «Краков + Москва = Прага. 8.03.2020». Названия городов написаны по-английски.

Виновным грозит уголовное наказание. Иностранцам угрожает высылка из республики с многолетним запретом на въезд.

Аналогичный инцидент с нанесением граффити на Карловом мосту произошел в июле прошлого года. Два туриста — граждане Германии, признавшие в суде вину, были осуждены. Они были высланы из республики с запретом последующего въезда в течение пяти лет. Действия осужденных были квалифицированы судом как порча не принадлежащего им имущества, имеющего неисчислимую историческую и культурную ценность. Карлов мост является одной из главных туристических достопримечательностей Праги, он внесен в список культурных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

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