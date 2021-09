V. Čmilytė-Nielsen: jei rekomendacijų nepakanka, gali tekti grąžinti karantiną

Vyriausybė prie svarstymų dėl naujo karantino įvedimo turėtų grįžti kitą savaitę.

Dabar turintiesiems galimybių pasą kaukių dėvėjimas yra rekomenduojamas.

Seimo pirmininkė ketvirtadienį teigė, kad svarstoma įteisinti mišrų parlamentarų darbą – kai būtų posėdžiaujama ir salėje, ir nuotoliniu būdu. Mat dalis Seimo narių atsisako skiepytis ir testuotis nuo COVID-19.

V. Čmilytė-Nielsen tvirtino, kad norint organizuoti mišrų darbą, reikėtų didelių investicijų į IT sistemas.

„Mišrus darbas suponuoja ne tik statuto pakeitimą, tačiau ir gana dideles investicijas į IT sistemas. Tokias galimybes svarstome, bet sveriame, ar tai prasminga investicija į IT sistemas, turint galvoje, kad Seimo nariai daugiausi linkę dirbti gyvai, o jei labai pablogėtų situacija, turime jau gana sėkmingos patirties dirbti nuotoliniu būdu, jeigu to prireiktų“, – sakė Seimo vadovė.

Blogėjant epidemiologinei situacijai, Lietuva šią savaitę įžengė į blogiausią, „juodąją“, pandemijos spalvinę zoną.

Statistiko departamento duomenimis, 14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų pasiekė 550,7 naujų atvejų.