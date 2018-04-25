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В Дании ожидают снижение экономического роста. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, в ближайшие годы экономический рост Дании, вероятно, замедлится примерно на 1-процентный пункт.

Негативные ожидания связанны с тем, что датская экономика, которая ориентирована на экспорт, продолжает страдать от спада глобального развития экономики.

В частности, ожидается, что рост датской экономики замедлится до 2,0% в этом году, затем до 1,5% или 1,4% в следующем году, говорится в отчете министерства финансов Дании, где также отмечают, что перспектива замедления темпов роста в основном обусловлена ослаблением мировой торговли и экономики в целом.

В связи с этим, правительство Дании ожидает, что в ближайшие годы рост экономики, скорее всего, будет зависеть от частного потребления, а не от экспорта.

Сегодня в экономике Дании доминируют крупные компании, которые ориентированы на экспорт продуктов на зарубежные рынки. В числе знаменитых датских компаний числятся такие, как специализирующийся на морских грузовых перевозках «Maersk», крупный производитель фармацевтических продуктов «Novo Nordisk», один из крупнейших пивоваренных корпораций в мире «Carlsberg», один из крупнейших в мире производителей игрушек «LEGO Group» и один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов «Vestas».

Отметим, что ранее с прогнозами по снижению экономической активности также выступили и в правительстве Швеции, экономика, которой также находится в сильной зависимости от экспорта. Ожидания экономического спада власти Швеции также связали с тенденциями на снижение торгово-экономической активности на мировом рынке, которые вызваны торговым конфликтом между США и Китаем, и риском выхода Великобритании из ЕС без соглашения.