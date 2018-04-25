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В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании

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В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании

Фото www.alytus.lt

В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в деле о пожаре на алитусском предприятии по переработке машинных покрышек Ekologistika директору этой компании и еще одному работнику предъявлены подозрения. 

Генпрокуратура сообщила, что подозрения предъявлены главе дух компаний Ю. Ц. и еще одному сотруднику Ekologistika Р. В., ответственному за соблюдение природоохранных требований. 

Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных. 

По данным BNS, подозрения предъявлены Юозасу Циценасу, второй подозреваемый – Ромуалдас Варанаускас.

«Есть подозрения в том, что оба этих лица недолжным образом выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасности, поэтому во время пожара стали выделяться загрязняющие выбросы, воздуху в литовском государстве был нанесен ущерб на сумму более 5 млн евро. В отношении обоих подозреваемых назначены меры пресечения – взяты подписки о невыезде», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура акцентирует, что с целью расследования всех обстоятельств пожара в Каунасской окружной прокуратуре во время досудебного расследования была создана группа прокуроров, которые руководят и организуют расследование. Расследование ведется по нескольким направлениям.  

«В расследовании проводятся и планируются различные действия досудебного расследования, целью которых является выяснение соблюдения всех требований противопожарной безопасности и правильности ведения бухгалтерского учета. Также проверяются природоохранные действия», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по сообщению прокуратуры, расследуется и прочая преступная деятельность – несоответствие занимаемой должности. В ходе расследования оценивались действия и решения ведомств, осуществлявших надзор за объектом. 

За все эти преступные деяния предусматривается наказание штрафом, арестом или лишением свободы до шести лет. 

Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись  с огнем и его последствиями более недели.  

В городе и районе по причине пожара в октябре была объявлена экстремальная ситуация. 

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