В Египте продлен режим чрезвычайного положения на три месяца

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Палата представителей Египта большинством голосов одобрила решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении режима чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официально режим ЧП продлевается с 25 июля нынешнего года. Вооруженным силам и полиции поручено предпринять все необходимые меры для препятствования терроризму и угрозе безопасности на всей территории страны, защиты граждан и государственной и частной собственности.

Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения в апреле 2017 года после терактов в христианских храмах.